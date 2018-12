Eijer: ’Dan kan het ook zomaar afgelopen zijn’

Daarna werkte hij als onder andere jeugdtrainer en scout vooral op de achtergrond. Eijer geniet nu met volle teugen van het Eredivisie-avontuur met Fortuna Sittard, ook al is het een fysiek zwaardere functie dan hij gewend was. „Maar het is te doen. Er zijn wel dingen die te zwaar zijn. De veldtraining geven lukt me niet meer en daarom is het goed dat we in teamverband werken. Sommige onderdelen nemen Kevin Hofland en Kristof Aelbrecht voor hun rekening, andere dingen doe ik weer en heel veel doen we ook samen. Dat werkt geweldig, want ieder heeft zijn eigen kwaliteiten.”

Eijer en Hofland hebben een speciale band. Ruim twintig jaar geleden had de hoofdtrainer van Fortuna zijn huidige assistent als jeugdspeler onder zijn hoede. „Dat was in het hoogste jeugdelftal. Ik weet nog heel goed dat zijn vader Hub hem van het voetbal dreigde te halen, omdat hij zijn best niet deed op de MAVO. Ik zei: ’Doe niet zo gek, Kevin is een jongen die de kwaliteiten heeft om het betaald voetbal te halen’. Maar zijn pa stond erop dat hij ook zijn diploma haalde en hij had natuurlijk gelijk, want het voetbal is een onzeker avontuur. Als je – zoals mij is overkomen – een ziekte krijgt of je scheurt een kruisband, kan het ook zomaar afgelopen zijn. Dan is het goed dat je een diploma hebt.”

