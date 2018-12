Ook Dortmund schrikt van horrorbotsing verdediger

„Een goed en vooral snel herstel toegewenst, Neven Subotic. We weten dat je een vechter bent. We hoop dat je heel snel weer terug bent”, luidt een bericht op het Twitteraccount van Borussia Dortmund. De 29-jarige Subotic speelde bijna tien jaar voor Dortmund. In 2013 stond hij met de club in de finale van de Champions League.

Subotic kreeg vol een knie van zijn eigen doelman Stéphane Ruffier in zijn gezicht en raakte buiten bewustzijn. De centrale verdediger werd bloedend en met een nekkraag afgevoerd naar een ziekenhuis. Daar moest hij een nacht blijven. Wat en of er schade is aan het hoofd van Subotic is nog niet duidelijk.