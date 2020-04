Wielrenunie UCI verlengt koersverbod tot 1 juni

Volgens de UCI werd het besluit unaniem genomen. Het Critérium du Dauphiné, dat op 31 mei van start zou gaan, is nu ook afgelast. Een speciale werkgroep gaat de (financiële) gevolgen onderzoeken voor met name de renners en de teams nu er door de pandemie maandenlang geen wedstrijden kunnen worden gereden.

In het beraad werd het belang van het doorgaan van de Tour de France deze zomer door alle belanghebbenden nog eens onderstreept. Volgens vice-voorzitter Renato Di Rocco van de UCI wordt er momenteel gekeken naar drie nieuwe startdata: 1 juli, 15 juli of 1 augustus. Daarmee wordt dan nog wel rekening gehouden met een voorbereidingstijd voor de renners van ongeveer een maand.

Half mei besluit over Tour

De officiële startdatum van de Tour is nu nog 27 juni in Nice. Volgens Di Rocco valt half mei een definitieve beslissing. Een editie zonder publiek, onder meer in de start- en finishplaatsen, behoort nog altijd tot de mogelijkheden.

De UCI hoopt naast de Tour dit jaar toch ook nog de eerder al uitgestelde Ronde van Italië en de Ronde van Spanje (met een beoogde start op 14 augustus in Utrecht) te kunnen afwerken, alsmede enkele klassiekers zoals Parijs-Roubaix. De WK wielrennen in september in Zwitserland hebben bij de UCI eveneens een hoge prioriteit.

Door de overhoop gehaalde kalender overweegt de internationale wielrenunie het seizoen te verlengen tot 1 november.