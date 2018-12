Madrid maakt zich met 2500 agenten op voor Argentijnse clash

De politie in de hoofdstad van Spanje gaat er alles aan doen om de supporters van beide clubs te scheiden. Zo wordt de Paseo de la Castellana, die van het centrum van Madrid naar het stadion Bernabeu loopt, al uren voor de wedstrijd afgesloten.

De tweede wedstrijd van de finale van de Copa Libertadores is verplaatst naar Madrid na ernstige ongeregeldheden voorafgaand aan de uiteindelijk afgelaste return van de 'Superclasico' tussen beide rivalen uit Buenos Aires. Hooligans van River Plate bekogelden de spelersbus van Boca Juniors. Verschillende spelers raakten gewond. Het eerste duel tussen beide clubs ging wel door en eindigde in 2-2.

Boca Juniors en River Plate mogen al jaren geen fans meenemen als ze bij elkaar op bezoek gaan. In Madrid zijn beide supportersgroepen wel welkom. De Spaanse politie verwacht dat duizenden supporters hun favorieten ruim 10.000 kilometer achterna reizen van Buenos Aires naar Madrid. Het duel is ook populair bij Argentijnen die in Europa wonen. Bijna alle 85.000 beschikbare kaartjes zijn al verkocht.

