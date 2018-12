Hazard gaat strijd aan met schaatser

De sterspeler van de Rode Duivels en Chelsea moet dan wel meer stemmen krijgen dan Europees kampioen op de marathon Koen Naert en Bart Swings, die België een bronzen olympische schaatsmedaille bezorgde tijdens de Winterspelen in Pyeongchang.

Hazard zelf werd met België derde op het WK. Hij kan de derde voetballer in vijf jaar worden die zich Sportman van her Jaar mag noemen bij onze zuiderburen. In 2014 ging doelman Thibaut Courtois met die eer strijken. Een jaar later was die eer voorbehouden aan Kevin De Bruyne. Vorig jaar greep tennisser David Goffin de titel.

In Nederland gaat de strijd bij de Sportman van het Jaar-verkiezing tussen turner Epke Zonderland, schaatser Kjeld Nuis en Jeffrey Herlings, wereldkampioen motorcross. De winnaar wordt op 19 december bekend op het Sportgala. In 2014 was Arjen Robben de laatste voetballer, die tot beste sportman van Nederland werd verkozen.