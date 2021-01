Reddende engel Frenkie de Jong voorkomt bekerblamage FC Barcelona

De Oranje-international startte met onder anderen sterspeler Lionel Messi in de basis. Trincao had namens FC Barcelona al vrij snel een penalty moeten krijgen, maar de leidsman wilde er niet aan.

De Jong had vervolgens de 0-1 op zijn schoen in de 20e minuut, maar hij raakte de lat. Lionel Messi was er nog een keer dichtbij en De Jong mocht met links uithalen daarna, maar mikte naast het doel. De rust werd derhalve met 0-0 bereikt.

Direct na de theepauze schoot Messi een vrije trap uit een lastige hoek op de lat.

En dus viel volgens alom bekende voetbalwet de goal aan de andere kant. Francisco Garcia was de doelpuntenmaker namens Rayo Vallecano in de 63e minuut.

De Jong dacht een minuut later gelijk te maken, maar hij stond buitenspel. Toch viel de 1-1 wel in de 69e minuut, Messi was het eindstation na een prachtige steekpass van De Jong op Antoine Griezmann, die de geheel vrijstaande Argentijn snel zag.

Vervolgens was het minuut 80 voordat de Catalanen op voorsprong kwamen. En weer was het De Jong die het verschil maakte voor de ploeg van Koeman. Messi vond Alba, die direct passte op de Nederlander: 1-2. Het bleek voldoende voor de winst en een plek in de volgende ronde.