Luie voetballer liet zijn vrouw invallen

De inmiddels gestopte centrumspits laat weten dat zijn vrouw hem soms uit de brand hielp met fitnesstests. „Ik deed nooit alle oefeningen in de voorbereiding, niet één keer”, onthult de 34-jarige Duitser.

„De club geeft je een horloge dat je hartslag in de gaten houdt en de oefeningen opslaat. Mijn vrouw is erg atletisch. Daarom deed zij een paar keer een aantal oefeningen. Ze deed het zo goed dat niemand het in de gaten had.”

Kießling vertelt verder: „We waren ooit op vakantie in Mexico. Ik wist dat de rest van de jongens hun training weer zou beginnen. Toen heb ik bewust tegen mijn vrouw gezegd: ’Schat ik ga vandaag niet trainen in de fitnessruimte. Ik blijf liever op het strand.”

Kießling kan zijn gesjoemel nu rustig uit de doeken doen. In mei van dit jaar hing hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De spits kende een prima loopbaan. In 400 Bundesligaduels scoorde hij 145 keer. Ook kwam Kießling, die twaalf seizoenen uitkwam voor Bayer Leverkusen, zes keer uit voor Die Mannschaft.