Annan gaat rouleren in nieuwe hockeycompetitie

,,De diversiteit in de grote selectie geeft ons de mogelijkheid de samenstelling steeds aan te passen", zegt Annan, die 32 hockeysters heeft geselecteerd.

Annan selecteert voor de drie langere trips naar Australië, de Verenigde Staten en China steeds twintig hockeysters. ,,De kans is groot dat geen enkele speelster tijdens al deze trips deel uitmaakt van het team. Het programma van dit toernooi, in combinatie met de hoofdklasse, is te zwaar en daarom moeten we dit zo aanpakken."

Bij het nieuwe format, dat de Champions Trophy vervangt, doen negen landen mee. Alle deelnemers spelen een thuis- en uitwedstrijd. De beste vier landen strijden eind juni in Amsterdam om de winst van de FIH Pro League. De hockeysters beginnen op 27 januari met een wedstrijd in en tegen Nieuw-Zeeland.