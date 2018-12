VVV gevaarlijke tegenstander voor Feyenoord

Feyenoord verspeelde vorig seizoen in beide Eredivisie-duels namelijk punten tegen de huidige nummer acht van de ranglijst. Feyenoord is zelf de nummer drie en wil dolgraag aansluiting houden met PSV en Ajax, die respectievelijk tien en acht punten meer hebben dan de Rotterdammers

In Rotterdam kwam het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst vorige voetbaljaargang niet verder dan een gelijkspel: 1-1. In Venlo verloor Feyenoord zelfs: 1-0. Clint Leemans zorgde in De Koel voor de winnende treffer.

Overigens is het al lang geleden dat VVV nog eens won in De Kuip. Dat gebeurde de laatste negen duels niet.

