Opmerkelijke uitspraken Pelé over Messi

De 78-jarige Braziliaan vindt niet dat de 47 jaar jongere Argentijn mag vergeleken worden met hem. Zo geeft hij in gesprek met Folha de São Paulo. „Hoe kun je een vergelijking maken tussen een man die goed kan koppen, schiet met beide voeten en iemand die maar één skill heeft en matig kan koppen. Als je iemand met Pelé wilt vergelijken, moet hij tweebenig zijn en geregeld scoren met het hoofd.”

Natuurlijk kwam ook de naam van Diego Armando Maradona voorbij. De man die Argentinië 32 jaar geleden bijna eigenhandig wereldkampioen maakte. „Maradona is één van de beste spelers ooit. Of hij beter was dan Messi? Ja, veel beter. (Franz) Beckenbauer en (Johan) Cruyff waren ook beter. Ze waren fantastisch.”

Pele maakte in zijn rijke loopbaan duizend doelpunten en werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met Brazilië. De afgelopen jaren moest hij een aantal malen on het mes. „Ik voel geen pijn meer, maar wel een bepaald soort zwakte. Ik had twee goede benen. Kijk hoe ze er nu uitzien.”