Al zes Franse duels afgelast door ’gele hesjes’

De lokale autoriteiten zetten donderdagavond een streep door de ontmoeting tussen Nîmes en Nantes wegens aangekondigde protestacties van de inmiddels bekende 'gele hesjes'. Eerder werden de duels Angers - Bordeaux, Paris Saint-Germain - Montpellier, Toulouse - Olympique Lyon, AS Monaco - OGC Nice en Saint-Étienne - Olympique Marseille om dezelfde reden al uitgesteld door de Franse voetbalbond.

De afgelopen twee zaterdagen liep het in Frankrijk - met name in Parijs - flink uit de hand door actievoerende burgers, ofwel de 'gilets jaunes' (gele hesjes).

De vier andere duels die op de planning staan voor de zeventiende speelronde in de Ligue 1 gaan vooralsnog wel door.