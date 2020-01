Ook Bertens doneert voor slachtoffers bosbranden

„Mijn eerste aces en de eerste zege van het nieuwe seizoen”, twitterde de Nederlandse maandag nadat ze samen met Ashleigh Barty te sterk was geweest voor Anett Kontaveit en Anastasia Pavlyuchenkova.„Hopelijk volgen er nog meer aces en zeges. Voor elke ace die ik nog sla doneer ik 100 dollar”, aldus de Wateringse.

Nick Kyrgios, die als Australiër een thuiswedstrijd speelt, reageerde zaterdag emotioneel na zijn zege op de Duitser Jan-Lennard Struff. „Dat ik lof krijg, interesseert me niet zoveel. Wij hebben het platform en de mogelijkheden om iets te doen. In mijn thuisstad Canberra hebben we nu de giftigste lucht ter wereld. Het is erg droevig en belangrijker dan tennis. Het geld gaat naar de families, de brandweerlieden en de dieren. Naar iedereen die zijn huis verliest, familieleden verliest.”

