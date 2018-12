Neymar flirt openlijk met Premier League

Op zijn eigen YouTube-kanaal beantwoordde de 26-jarige aanvaller vragen van zowel gestopte als nog actieve voetballers. Zo beloofde Neymar aan David Beckham om ooit in Amerika in de Major League Soccer te komen spelen.

Toekomst

Maar ook Benjamin Mendy, momenteel linksback van Manchester City, kreeg een bevredigend antwoord op zijn vraag of Neymar ooit in de Premier League wilde spelen. „Het is een grote competitie, een van de grootste ter wereld”, antwoordde de Braziliaan. „We weten natuurlijk niet wat de toekomst brengt, maar ik geloof dat elke grote speler ooit in de Premier League moet hebben gespeeld.”

En aangezien de kans aannemelijk is dat Neymar zichzelf in de categorie ’grote spelers’ schaart, mogen Premier League-fans blijven dromen van een entree van de Braziliaan in hun favoriete competitie...