Eerste seizoenshelft eindigt in mineur voor Luckassen

De centrale verdediger heeft woensdag op de training een blessure opgelopen aan zijn linkerenkel. Uit onderzoek blijkt dat hij schade heeft opgelopen aan een enkelband.

De verdediger, die deze zomer overkwam van PSV, kwam pas in vier wedstrijden in actie voor Hertha. Zijn team- en landgenoot Karim Rekik, die wel kan rekenen op een basisplek in de verdediging, staat aan de kant door een spierscheuring in zijn bovenbeen. Daardoor mocht Luckassen weer hopen op speelminuten.

De derde Nederlander bij Hertha, Javairo Dilrosun, kampt eveneens met een spierblessure en zal ook pas na de winter weer zijn opwachting maken.

