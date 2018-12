’Kuipers fluit wellicht toch op EK 2020’

„Toen Björn laatst bij de UEFA was, is hem gevraagd of hij beschikbaar wil blijven tot en met het EK 2020”, vertelt Erwin Zeinstra, een van Kuipers’ vaste assistenten, tegenover Omroep Friesland.

Leeftijdsgrens

„En daar heeft Björn positief op gereageerd. Mits hij fit blijft en hij de motivatie dan nog heeft, is hij beschikbaar voor het eindtoernooi”, licht Zeinstra toe. Vanwege de door Kuipers bereikte leeftijdsgrens van 45 leek het afgelopen WK in Rusland zijn laatste grote toernooi te zijn, maar volgens Zeinstra is die grens door de UEFA inmiddels aangepast, waardoor Kuipers ook in 2020 nog ’fluitgerechtigd’ zou zijn.

„Helemaal verrast ben ik hier niet door”, vervolgt Zeinstra. „Björn is topfit en hoort bij de meest fitte scheidsrechters die in Europese competities actief zijn. Ik ben hier wel blij mee, want ik wil er nog wel een toernooi aan vast plakken”, lacht de Fries, die samen met de andere assistent Sander van Roekel al jarenlang het vaste ’team Kuipers’ vormt.

Terugtrekken

Volgens Zeinstra wil Kuipers wel alleen op het EK fluiten als dat dan ook geldt voor Danny Makkelie, die wordt gezien als de internationale opvolger van Kuipers uit Nederland. „Als Björn erbij is, dan wil hij dat Danny ook fluit”, verklaart de assistent. „Als de UEFA kiest tussen Danny en Björn, dan zal Björn zich terugtrekken.”