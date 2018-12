Van Bommel verwacht geen reactie van PSV na zeperd

„Het is niet zo dat we na een nederlaag in de veertiende wedstrijd dingen anders gaan doen. Of ik ga wisselen? Nee, waarschijnlijk niet”, blikte hij vooruit op het thuisduel van zijn ploeg van vrijdagavond met Excelsior.

Pereiro

Tegen Feyenoord stelde vooral Gaston Pereiro teleur. De Uruguayaan presteert nog steeds wisselvallig bij zijn club uit Eindhoven. Voorlopig geniet hij het vertrouwen van Van Bommel, waardoor Donyell Malen en Erick Gutierrez zich tevreden moeten stellen met invalbeurten.

„Ik ben een trainer die altijd het elftal opstelt waarmee ik denk dat we kunnen winnen. Zo simpel is het”, zei Van Bommel, die ook geen reactie verwacht van zijn spelers na het verlies in Rotterdam. „Je moet geen reactie aan je elftal vragen omdat je verloren hebt. Je moet er als trainer voor zorgen dat je elftal onder alle omstandigheden hetzelfde blijft doen.” PSV verdedigt in de vijftiende speelronde een voorsprong van twee punten op Ajax, dat zaterdag op bezoek gaat bij PEC Zwolle.

