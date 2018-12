Red Bull-baas: ’We moeten Gasly discipline bijbrengen’

De ontwikkeling van Gasly wordt nadrukkelijk in de gaten gehouden. De Fransman moet meteen presteren. „Dat hoort ook bij Formule 1. In de voetbalwereld wordt je ook gepasseerd als je niet presteert”, aldus Marko tegen Motorsport.com. „Hij heeft aangetoond dat hij snel is, maar we moeten hem nog wat discipline bijbrengen.”

Gasly is zelf vol vertrouwen. Hij beoordeelt zijn debuutjaar bij Toro Rosso met een 8,5. „Dit was mijn eerste complete seizoen. Ik moest het beste uit het materiaal halen en wist dat er drie of vier kansen waren om veel punten te pakken.”

In Bahrein (vierde), Monaco (zevende) en Boedapest (zesde) behaalde Gasly punten. In alle drie races werd het verschil al in de kwalificatie gemaakt. „In Bahrein moest ik goed kwalificeren, zodat we tijdens de race in schone lucht zouden rijden. Dat is gelukt. In Monaco en Boedapest lukte het om Q3 te halen en zo een goede gridpositie te hebben.”