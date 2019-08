Nice heeft 20 miljoen over voor Dolberg

De Deense spits zelf heeft een voorkeur voor een definitief vertrek, omdat hij geen vertrouwen meer voelt bij Ajax.

Meevaller

Dolberg is met Nice op hoofdlijnen akkoord over een meerjarige verbintenis en definitieve overeenstemming lijkt een kwestie van tijd. Daarmee zou er een einde komen aan het huwelijk tussen het Deense talent en Ajax. Enerzijds zal het voor directeur voetbalzaken Marc Overmars een meevaller zijn dat hij alsnog meer dan 20 miljoen euro kan ontvangen voor de aanvaller, maar anderzijds is in 2017 een dure misrekening gemaakt. Na het (Europese) succesjaar had AS Monaco 50 miljoen euro voor Dolberg over.

Vertrek het allerbeste

Door blessures en een vormdip kelderde zijn transferwaarde. Erik ten Hag dacht de spits in een hele voorbereiding weer aan de praat te krijgen, bombardeerde hem aanvankelijk tot eerste keuze, maar moet erkennen dat een vertrek voor alle partijen het beste is.