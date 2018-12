Ajacieden gingen los na nederlaag PSV

„Ik heb de tweede helft van Feyenoord - PSV gekeken”, aldus de back tegen FOX Sports. In de WhatsApp-groep van Ajax kreeg hij veel berichtjes toen bleek dat de Eindhovenaren uiteindelijk punten gingen verspelen in De Kuip. „Bij de 2-0 stand bleef het wel rustig. In de vorige wedstrijden zag je toch vaak dat PSV in de laatste minuten alsnog won.”

Deze keer trok PSV niet aan het langste eind. In Rotterdam werd er met 2-1 verloren. „Iedereen was nu rustig tot het eindsignaal, maar daarna was iedereen wel blij”, vertelt Mazraoui. „Er was ontlading. Vooral Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic waren luidruchtig.”

