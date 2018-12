Wijzigingen bij AZ: ’Er zijn geen excuses meer’

„Excuses zijn er niet meer voor handen”, zegt trainer John van den Brom in de aanloop naar het duel met de nummer 10 van de Eredivisie. „De druk van de nederlaag tegen Willem II neem je mee naar Sittard, maar ook niet meer dan dat. In deze groep zitten heel veel vrienden van elkaar en de jongens hebben vooral met elkaar gesproken. Wat er op en buiten het veld anders moet en anders kan. Dat is makkelijk als je elkaar goed kent.”

Johnsen

Van den Brom gaf aan mogelijk wel iets te gaan wijzigen in zijn elftal ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen de Tilburgers. „Dat denk ik wel ja, maar dat houd ik nog even voor mezelf. Bjørn Johnsen is nog niet fit en traint momenteel nog individueel. Ron Vlaar is afgelopen zondag weer aangesloten bij de groepstraining en zou wel kunnen spelen.”

Na veertien speelronden staat AZ achtste en dat vindt Van den Brom veel te laag. „Dat is absoluut niet waar we willen staan, laat dat duidelijk zijn. Dat kan gewoon niet en is niet goed genoeg.” Als AZ in Sittard verliest, wordt het door Fortuna op doelsaldo gepasseerd.

