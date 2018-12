Van Dijk ziet kompaan in Liverpool-defensie lang wegvallen

De verdediger viel woensdag in de wedstrijd tegen Burnley al na 23 minuten uit. Onderzoek heeft een breukje in zijn linkeronderbeen aangetoond. Voor het herstel staat maximaal zes weken.

Vaste waarde

Gomez is een vaste waarde in het elftal van trainer Jürgen Klopp. De 21-jarige back onderging in mei een enkeloperatie. Daardoor miste Gomez de finale van de Champions League tegen Real Madrid en ook het WK met Engeland in Rusland.

Liverpool won de uitwedstrijd tegen Burnley met 3-1 en is na vijftien speelronden ongeslagen in de Premier League. De achterstand op koploper Manchester City is twee punten.

