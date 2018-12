Bayern-preses: ’We moeten een goed resultaat behalen in Amsterdam’

„Na vijf wedstrijden zijn we koploper in de groep. Dat mag na het zesde duel niet anders zijn”, sommeert Rummenigge tegen de clubkanalen. „We moeten een goed resultaat behalen in Amsterdam. Als koploper krijg je een veel betere uitgangspositie voor de knock-outfase. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt een veel zwaardere tegenstander.”

Vanaf de knock-outfase wordt de videoscheidsrechter in het miljoenbal ingevoerd. „Ik heb de komst van de VAR naar de Champions League altijd aangemoedigd”, vertelt de oud-voetballer. „Het is een kans om de sport nog serieuzer en eerlijker te maken. We hebben als Bayern München een goede reden om dit aan te moedigen als we kijken naar onze laatste wedstrijd tegen Real Madrid.”

„Ik wil het er niet nog eens over hebben, maar de beslissingen die daar gemaakt werden waren erg vreemd”, blikt Rummenigge terug. „Een VAR had waarschijnlijk tot andere keuzes geleid waardoor wij wél de volgende ronde bereikt zouden hebben.”

Europa League 2

De UEFA besliste deze week tot de invoering van een derde Europees toernooi voor clubteams. Rummenigge is blij dat de ’Europa League 2’ gerealiseerd wordt. „Ik zie dat die beslissing veel kritiek krijgt, maar ik vind het een goede beslissing. Het wordt in het leven geroepen om bepaalde ploegen Europese ervaring op te laten doen en om ze de kans te geven om wat geld te verdienen. Ik denk dat het de solidariteit in Europa verhoogt.”