Prestigieuze baan bij Chelsea voor Zandvliet (ex-FC Twente)

Het voormalige hoofd jeugdscouting van FC Twente is door de Londenaren aangesteld als scout voor jeugdige talenten in Nederland, België en Luxemburg. Zandvliet stond tweeënhalf jaar aan het hoofd van de jeugdscouting bij FC Twente, maar in Enschede was er voor hem geen plaats meer toen Evert Bleuming en Ted van Leeuwen terugkeerden bij de club.

Zandvliet was eerder ook werkzaam bij Go Ahead Eagles.