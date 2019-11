Sport kort: Cummings klaar met wielrennen

Steve Cummings stopt met wielrennen

10.50 uur De Britse wielrenner Steve Cummings (38) stopt met wielrennen. Hij was sinds 2005 professional en reed de afgelopen jaren voor Dimension Data, dat voor het komend seizoen geen plek voor Cummings in de ploeg heeft.

In 2004 won Cummings olympisch zilver op de baan en in 2005 werd hij met de Britse ploeg wereldkampioen op de ploegenachtervolging, ook op de baan. In 2008 stapte hij over naar de weg en pakte hij zijn eerste overwinning als professional.

Cummings won twee etappes in de Tour de France. In 2015 zegevierde hij in Mende. In 2016 reed hij solo naar de zege in Lac de Payolle. Hij won in 2012 een etappe in de Ronde van Spanje en was in 2017 de beste bij het Britse kampioenschap in zowel de wegrace als de tijdrit.

Cummings begon zijn loopbaan bij Landbouwkrediet-Colnago en reed verder achtereenvolgens in de Discovery-ploeg van Lance Armstrong, Barloworld, Team Sky, BMC, MTN-Qhubeka en Dimension Data.

Warriors winnen eindelijk weer eens

07.36 uur De Golden State Warriors hebben in de NBA eindelijk weer een wedstrijd gewonnen. Na zeven achtereenvolgende nederlagen was de verliezend finalist van vorig seizoen dinsdag met 114-95 te sterk voor Memphis Grizzlies.

Alec Burks kwam voor de Warriors tot 29 punten en was daarmee topscorer. Ja Morant was met 20 punten de meest trefzekere basketballer aan de kant van de Grizzlies.

Golden State Warriors, dat tot dinsdag voor het laatst op 5 november won, stond de laatste vijf jaar in de finale van de NBA. De club behaalde de titel in 2015, 2017 en 2018.