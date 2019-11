Sport kort: Vitesse kan tegen Sparta beschikken over Honda

Curling: Curlingmannen verliezen van Italië

18.46 uur: De Nederlandse curlers hebben bij de EK in Helsingborg niet kunnen winnen van Italië. Oranje ging in de verlenging onderuit: 7-6. De ploeg van skip Jaap van Dorp leidde na het vierde end nog met 4-2. In het negende end nam Italië een voorsprong (6-5) waarna Nederland in het tiende end alsnog gelijkmaakte. In het extra end kwam alleen Italië tot scoren.

Met drie overwinningen en vijf nederlagen zakte Oranje naar de achtste plek. Nederland sluit donderdag de groepsfase af met de wedstrijd tegen Noorwegen. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt heeft zich in Zweden al wel geplaatst voor de WK in maart in Glasgow, maar kan bij de EK de halve finales niet meer halen.

Voetbal: Vitesse kan tegen Sparta beschikken over Honda

18.40 uur: Vitesse kan komende zondag in de uitwedstrijd tegen Sparta beschikken over Keisuke Honda. De Japanse vedette (33) heeft een werkvergunning ontvangen. Donderdag staat hij voor het eerst op het trainingsveld en daarna wordt hij gepresenteerd.

Begin november sprak Vitesse al de verwachting uit dat Honda, die in het verleden ook uitkwam voor VVV-Venlo, na de interlandperiode speelgerechtigd zou zijn.

Het duel tussen Sparta en Vitesse begint zondag om 16.45 uur. Vitesse staat vijfde in de Eredivisie.

Lars van Meijel Ⓒ Hollandse Hoogte

Golfer Van Meijel promoveert naar topniveau

16.38 uur: De Nederlandse golfer Lars van Meijel heeft op de baan van het Spaanse Tarragona promotie afgedwongen naar de Europese Tour, de hoogste klasse van het Europese golf en hetzelfde niveau waarop Joost Luiten al ruim een decennium speelt.

De 25-jarige Van Meijel presteerde dit tijdens de zogenoemde Qualifying School, het loodzware kwalificatietoernooi over zes ronden waar golfers uit de verschillende Europese competities de afgelopen week streden om 25 startplaatsen voor het seizoen 2020. Na 108 holes kwam Van Meijel uit op een score van 13 onder par, precies voldoende voor kwalificatie.

Nederland komt volgend jaar met drie golfers uit op het hoogste niveau. Enkele weken geleden promoveerde de Hagenaar Darius van Driel (30) ook al. Hij deed dit door in de top 15 te eindigen van het jaarklassement van het op een na hoogste niveau de Challenge Tour. De afgelopen vijf seizoenen kwam alleen Luiten permanent uit op de Europese Tour.

De Nederlanders Robbie van West (27) en Wil Besseling (33), die na de voorlaatste ronde nog op een kansrijke positie stonden, vielen buiten de top 25. Voor Van West viel er toch iets te vieren want hij promoveerde door zijn prestatie van het derde naar het tweede niveau.

Johannes Veerman die een Nederlandse vader heeft maar voor de Verenigde Staten uitkomt, dwong net als Van Meijel promotie af.

Tisha Volleman Ⓒ Hollandse Hoogte

Volleman naar wereldbeker turnen in Cottbus

14.57 uur: Turnster Tisha Volleman doet komend weekeinde mee aan de wereldbekerwedstrijd in Cottbus. De Nederlandse is alsnog aan het deelnemersveld toegevoegd, meldt de Nederlandse gymnastiekunie (KNGU).

Volleman verzekerde zich afgelopen weekeinde met Topturnen Zuid nog van de Nederlandse teamtitel. In Duitsland zal ze in actie komen op de onderdelen brug, balk en vloer. Sara van Disseldorp, Jermain Grünberg en Bram Verhofstad zijn de andere Nederlandse deelnemers.

Epke Zonderland doet niet mee in Cottbus. De Fries heeft vorige week een ingreep aan zijn voorhoofdsholtes ondergaan en is daar momenteel van aan het herstellen. Zonderland hoopte in de Duitse stad weer een stap te zetten richting de Olympische Spelen van Tokio. Hij wist zich bij de WK niet te plaatsen en is daarom aangewezen op een alternatieve route, die via de wereldbeker gaat. Door daarin goed te presteren, kan hij alsnog een ticket bemachtigen.

Jaap Wals technisch adviseur badmintonbond

14.55 uur: De Nederlandse badmintonbond heeft Jaap Wals tot en met de Olympische Spelen in Tokio aangesteld als technisch adviseur. Hij gaat zich samen met manager topbadminton Ilse Vaessen vooral bezighouden met de ontwikkeling van toptalent en het traject richting de Spelen, die eind juli beginnen.

Wals heeft veel ervaring als manager in de Nederlandse sportwereld; zo was hij elf jaar algemeen directeur van de gymnastiekunie (KNGU) en twee jaar manager externe betrekkingen bij zwembond KNZB. Sinds februari 2018 is hij in dienst bij de Koninklijke Nederlandse Cricketbond (KNCB) als algemeen directeur ad interim.

Hij zal zijn werk bij de badmintonbond combineren met zijn functie bij de cricketbond.

Steve Cummings (foto uit 2016) Ⓒ Hollandse Hoogte

Steve Cummings stopt met wielrennen

10.50 uur De Britse wielrenner Steve Cummings (38) stopt met wielrennen. Hij was sinds 2005 professional en reed de afgelopen jaren voor Dimension Data, dat voor het komend seizoen geen plek voor Cummings in de ploeg heeft.

In 2004 won Cummings olympisch zilver op de baan en in 2005 werd hij met de Britse ploeg wereldkampioen op de ploegenachtervolging, ook op de baan. In 2008 stapte hij over naar de weg en pakte hij zijn eerste overwinning als professional.

Cummings won twee etappes in de Tour de France. In 2015 zegevierde hij in Mende. In 2016 reed hij solo naar de zege in Lac de Payolle. Hij won in 2012 een etappe in de Ronde van Spanje en was in 2017 de beste bij het Britse kampioenschap in zowel de wegrace als de tijdrit.

Cummings begon zijn loopbaan bij Landbouwkrediet-Colnago en reed verder achtereenvolgens in de Discovery-ploeg van Lance Armstrong, Barloworld, Team Sky, BMC, MTN-Qhubeka en Dimension Data.

Warriors winnen eindelijk weer eens

07.36 uur De Golden State Warriors hebben in de NBA eindelijk weer een wedstrijd gewonnen. Na zeven achtereenvolgende nederlagen was de verliezend finalist van vorig seizoen dinsdag met 114-95 te sterk voor Memphis Grizzlies.

Alec Burks kwam voor de Warriors tot 29 punten en was daarmee topscorer. Ja Morant was met 20 punten de meest trefzekere basketballer aan de kant van de Grizzlies.

Golden State Warriors, dat tot dinsdag voor het laatst op 5 november won, stond de laatste vijf jaar in de finale van de NBA. De club behaalde de titel in 2015, 2017 en 2018.