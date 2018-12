NAC lonkt naar Vitesse-reservebank

Zowel middenvelder Thomas Bruns als rechtsback Khalid Karami staat op het verlanglijstje, dat is opgesteld door de kerngroep die het technische beleid in Breda bepaalt en waarvan Pierre van Hooijdonk, trainer Mitchell van der Gaag, technisch commissaris Cor van Rooij en manager jeugdopleiding Tim Gilissen deel uitmaken.

Bij zowel Bruns als Karami, die voor Vitesse nog geen minuut speelde in de Eredivsie, leeft de wens om elders meer speelminuten te maken. Technisch directeur Marc van Hintum houdt nog in het midden of een verhuur van een of beide spelers bespreekbaar is. „Daar zeggen we op dit moment nog geen ja of nee over. Pas na de laatste wedstrijd voor de winterstop ga ik samen met onze trainer Leonid Slutsky zitten en bekijken we wat wel of niet mogelijk is op het gebied van verhuur. We hebben nogal wat blessures gehad dit seizoen en willen onszelf niet in de problemen brengen door een speler te laten gaan die we achteraf nog hard nodig hadden.”

