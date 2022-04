Hattrick recordbrekende Haaland niet genoeg voor Dortmund dankzij Locadia

Lang leek het de wedstrijd van Haaland te worden. De spits vestigde zelfs een record. Hij maakte zijn 59e, 60e en 61e treffer in de Bundesliga, allemaal voor Dortmund. Haaland had daar slechts 65 wedstrijden voor nodig en dat lukte nog niemand in de hoogste Duitse divisie. Het record was tot zaterdag in handen van Friedhelm Konietzka, die ook voor Dortmund speelde. Hij had 76 duels nodig om zestig keer te scoren in de Bundesliga.

Met zijn treffers gumde Haaland eigenhandig een razendsnelle dubbel achterstand uit. Bochum stond binnen acht minuten 0-2 voor dankzij Sebastian Polter (oud-Fortuna Sittard) en Girrt Holtmann. De bezoekers wisten zich in de slotfase echter weer op te richten dankzij eerst Locadia die fraai binnenschoot. Enkele minuten later maakte Milos Pantovic vanaf de strafschopstip zelfs de winnende. Door de zege is Bochum definitief zeker van lijfsbehoud.

Napoli scoort zes keer en verkleint achterstand op Milan en Inter

Napoli heeft met een ruime thuiszege op Sassuolo de achterstand op nummers 1 en 2 AC Milan en Internazionale weer verkleind. Na 21 minuten stond de ploeg van trainer Luciano Spalletti, die de laatste drie competitieduels niet had gewonnen, al met 4-0 voor. Oud-PSV’er Dries Mertens scoorde twee keer bij de 6-1-overwinning.

Koploper AC Milan heeft 74 punten uit 34 wedstrijden, Internazionale pakte in datzelfde aantal duels 72 punten. Napoli heeft nu 35 van de 38 wedstrijden gespeeld en staat op 70 punten.

Verdediger Kalidou Koulibaly maakte het eerste doelpunt in de 7e minuut op aangeven van Lorenzo Insigne. De Italiaanse aanvoerder bereidde ook de 2-0 voor, die op naam kwam van Victor Osimhen. Hirving Lozano, ook voormalig speler van PSV, scoorde voordat Mertens zijn eerste doelpunt van de middag maakte.

In de tweede helft scoorde de Belg opnieuw, zijn elfde treffer van deze competitie. Ook verdediger Amir Rrahmani scoorde nog voor Napoli, voordat Maxime Lopez namens Sassuolo voor de eindstand zorgde.