Koeman boekt kleine bekerzege met Fenerbahçe

De formatie van coach Erwin Koeman versloeg de club uit de tweede Turkse klasse op eigen veld met 1-0.

De favoriet nam in Istanbul pas in de slotfase afstand. In de 80e minuut scoorde de Algerijn Islam Slimani.

Koeman is nu ongeveer een maand hoofdtrainer van Fenerbahçe, als opvolger van de ontslagen Phillip Cocu.