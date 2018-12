Derdedivisionist verrast Genoa in beker

Na 90 minuten was het 2-2. Simone Icardi zette de gasten twee keer op voorsprong, steeds maakte de Pool Krzysztof Piatek uit een strafschop gelijk. De laatste keer deed hij dat vier minuten voor tijd.

In de 109e minuut benutte Genoa opnieuw een strafschop, nu dankzij Gianluca Lapadula. In blessuretijd maakte de Hongaar Krisztian Adorjan vervolgens de 3-3. In de reeks van penalty's kwam de beslissende misser op naam van Lapadula.

Virtus Entella plaatste zich met het succes voor de achtste finales. Daar voegen zich voor het eerst ook de beste acht clubs van vorig seizoen uit de Serie A bij.