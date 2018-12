Feyenoord heeft geen kind aan VVV

Dat betekent dat Feyenoord, de nummer 3 in de Eredivisie, de achterstand op koploper PSV heeft verkleind tot 7 punten. Het verschil met Ajax bedraagt nu 5 punten.

Feyenoord had een half uur nodig om het verzet van VVV te breken. Eerst was het Tonny Vilhena die de score opende. Vier minuten later tekende Robin van Persie, die na zijn blessure weer in de basis stond, met een fraaie uithaal voor de 2-0. Heel veel meer kansen voor rust hadden de Rotterdammers niet ondanks dat ze veel sterker waren dan VVV.

Tonny Vilhena viert de openingstreffer tegen VVV-Venlo. Ⓒ ANP Pro Shots

Tien minuten na rust was Sam Larsson die er 3-0 van maakte. VVV-Venlo deed nog wat terug via Tino-Sven Sušic die fraai raak knalde van een meter of 17: 3-1. Een kwartier voor tijd was het Larsson die voor zijn tweede goal van de avond tekende: 4-1.

Het was de tiende competitiezege van Feyenoord dit seizoen. Feyenoord speelt zondag uit tegen het gepromoveerde FC Emmen.

Robin van Persie haalt uit en tekent voor de 2-0. Ⓒ ANP Pro Shots

Ruim een maand geleden speelde Feyenoord in De Kuip ook al tegen VVV, maar toen vielen al na een minuut de lichten uit. Omdat de problemen niet direct konden worden verholpen, werd de wedstrijd afgelast en nu dus ingehaald.