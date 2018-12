Spaanse politie pakt hooligan Boca op

Dat gebeurde bij een grote controle in aanloop naar de wedstrijd van zondag tussen Boca Juniors en River Plate. De return van de Zuid-Amerikaanse 'Superclasico' is naar Spanje verplaatst vanwege grote ongeregeldheden eind november.

Volgens de Spaanse politie gaat het om een van de kopstukken van de harde kern van Boca Juniors. De man zou een flink strafblad hebben. ,,Hij is teruggestuurd naar Argentinië. In het voetbal is geen plaats voor geweld'', meldt de Spaanse politie op Twitter.

Ruim 2500 agenten zijn zondag rond de wedstrijd in Madrid aanwezig. Dat is volgens de politie een record voor een voetbalduel in Spanje. De eerste wedstrijd, in het stadion van Boca, eindigde in 2-2.