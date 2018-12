’Leuk om je eigen vlees en bloed te zien dartelen’

Sem Steijn, door ADO Den Haag verhuurd aan de Limburgers, maakte in De Kuip zijn debuut in de Eredivisie dankzij Maurice Steijn, zijn vader. Met zijn 17 jaar en 19 dagen is Steijn junior de jongste Eredivisie-debutant voor VVV ooit.

Vader Steijn was vanzelfsprekend trots op het debuut van zijn zoon. „Het is een mooi moment als je je zoon ziet debuteren. Natuurlijk doet dat je goed als je je eigen vlees en bloed op het veld ziet dartelen tussen de grote mannen”, aldus Steijn tegenover Fox Sports.