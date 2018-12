Van Bronckhorst: ’Het kan nog spannend worden’

„Ten opzichte van een paar weken geleden zit er nu meer dynamiek en spelvreugde in het team”, zei Van Bronckhorst na de gewonnen inhaalwedstrijd tegen VVV-Venlo (4-1). „De intenties die we zondag hadden tegen PSV, zag ik nu ook weer terug.”

Van Bronckhorst weet dat Feyenoord voetballend minder is dan PSV en Ajax. Hij beschikt echter over een fysiek sterke ploeg, met spelers die vol gas kunnen geven. „We geven een tegenstander niet de kans om op te bouwen. We geven ze het gevoel dat hier in De Kuip niets te halen valt. Dat hebben we tegen VVV van de eerste tot de laatste minuut gedaan en daarom dik- en dikverdiend gewonnen”, aldus Van Bronckhorst.

Feyenoord heeft de twee clubs boven zich op de ranglijst nu weer in zicht. „We zijn afhankelijk van PSV en Ajax. Maar als we zo doorgaan en iedere week drie punten pakken, dan kan het spannend worden.”