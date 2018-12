Baby zorgt voor vreugde en afleiding in familie Bergsma

Jorrit Bergsma, zijn vrouw Heather Bergsma-Richardson en hun baby Brent in blakende gezondheid. Ⓒ Foto Martin de Jong

TOMASZÓW MAZOWIECKI - December is een week oud, maar voor Jorrit Bergsma is het nu al een speciaal schaatsseizoen. Wat hij deze winter ook wint, de grootste prijs heeft hij eigenlijk al binnen. In oktober werd de 32-jarige Fries voor het eerst vader. Genieten doet hij met volle teugen, al is hij ook op zijn hoede. „Het is heel bijzonder om papa te zijn, maar ik moet wel zorgen dat ik scherp blijf.”