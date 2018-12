Frenkie de Jong kiest voor Paris Saint-Germain

Een delegatie van PSG, waar ook de sterspelers Neymar en Kylian Mbappé onder contract staan, pleegde donderdag een ‘overval’ in Amsterdam en wil graag de door Ajax-directeur voetbalzaken Marc Overmars gevraagde afkoopsom van 75 miljoen euro op tafel leggen. Overmars bevestigde het bezoek van de Fransen, maar liet weten dat er nog geen definitief akkoord is en dat er meer clubs interesse hebben getoond.

Mbappé

Paris Saint-Germain handelde doortastend. Onlangs riep Mbappé zijn clubleiding al op om Frenkie de Jong binnen te halen. De pas 19-jarige Franse aanvaller was tijdens de recente wedstrijden met het Nederlands elftal diep onder de indruk geraakt van het toptalent uit Amsterdam. Beide toptalenten hadden contact met elkaar bij de interlands. Vanuit Parijs werd daarna geen moment meer geaarzeld.

Bekijk ook: PSG bereid om 75 miljoen euro voor Frenkie de Jong te betalen

Frenkie de Jong in het shirt van Oranje. Ⓒ René Bouwman

Het verwachte vertrek naar PSG wordt de duurste en meest sensationele transfer in de historie van de Nederlandse Eredivisie en Ajax in het bijzonder. Virgil van Dijk blijft met 85 miljoen euro weliswaar de duurste speler uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis, maar toen hij op 27 december van vorig jaar een contract bij Liverpool tekende, speelde hij al in Engeland bij Southampton. De Jong verpulvert wel het Eredivisie-record dat nu nog op naam van Davinson Sanchez staat, die Ajax in de zomer van 2017 voor 40 miljoen euro voor Tottenham Hotspur verruilde.

Manchester City

Het feit waarom Manchester City de laatste periode uiteindelijk meer naar de achtergrond verdween, heeft mogelijk te maken met het nieuws dat de club op de radar staat van de UEFA vanwege ondoorzichtige constructies om de Financial Fair Play-regels te omzeilen. Wanneer de deal wereldkundig wordt gemaakt, is de vraag, omdat beide clubs in een belangrijke fase van het seizoen zitten.