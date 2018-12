PSG bereid om 75 miljoen euro voor Frenkie de Jong te betalen

Frenkie de Jong Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het is nagenoeg zeker dat Frenkie de Jong (21) komende zomer Ajax verruilt voor Paris Saint-Germain. De Franse topclub heeft Manchester City afgetroefd in de strijd om het Ajax-talent. PSG, dat gisteren tijdens een ’overval’ met technisch directeuren Maxwell (ex-Ajax) en Antero Henrique in Amsterdam verscheen, bleek niet terug te deinzen voor de door Marc Overmars gevraagde afkoopsom van 75 miljoen euro. Het vertrek naar Paris Saint-Germain wordt de duurste en meest sensationele transfer in de historie van de Eredivisie en Ajax in het bijzonder.