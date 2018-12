Excelsior-coach Poldervaart: ’PSV veel te stabiel’

Gretig

Feyenoord zette PSV vanaf het eerste fluitsignaal met de rug tegen de muur. „Dat heeft Feyenoord met name de eerste helft erg goed gedaan, daar hebben ze het type spelers ook voor”, zegt Excelsior-trainer Adrie Poldervaart, die niet denkt dat de PSV-trein sinds station Rotterdam-Zuid met een flinke storing te maken heeft. „Daar zijn ze veel te stabiel voor en daarvoor hebben ze te veel kwaliteit. Of ze nu wel of geen Champions League hebben gespeeld, ze staan er altijd wel. Het is sowieso al een heel gretige ploeg, die de nare smaak zal willen wegspoelen.”

Poldervaart en zijn ploeg werden eerder dit seizoen met 1-7 van het veld geveegd door Ajax. In Eindhoven moet dat anders tegen de andere titelkandidaat. Excelsior speelt dit seizoen vaak aantrekkelijker dan voorgaande jaren. Toen kon het leunen op een solide defensie. De achterste linie van dit jaar heeft, op die van De Graafschap na, de meeste tegentreffers van de hele Eredivisie geïncasseerd (35 om 34). „Maar leg je alle goals naast elkaar, dan is er geen causaal verband met de manier van spelen”, constateert Poldervaart, die met de geblesseerde Jerdy Schouten een belangrijke kracht op zijn middenveld mist.

