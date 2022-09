Premium Het beste van De Telegraaf

Krakende Remco Evenepoel leidt nog, maar Primoz Roglic ruikt bloed Arensman dé man in de Vuelta: ’Het moet allemaal nog even bezinken’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Thymen Arensman wint na een slopende slotklim tot zijn eigen verbazing de koninginnerit van de Vuelta. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Het grote talent van Thymen Arensman was allang geen geheim meer, maar de manier waarop hij de koninginnenrit in de Vuelta won, gaf aan dat hem een gouden toekomst te wachten staat. De 22-jarige renner van Team DSM deelde de monsterlijke slotklim naar Sierra Nevada perfect in. Solo kwam hij met de handen voor zijn gezicht over de eindstreep, om ook met stip te stijgen naar plek 8 in het algemeen klassement. De krakende Remco Evenepoel leidt nog altijd, maar Primoz Roglic ruikt bloed.