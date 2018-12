Boca krijgt nul op rekest en moet finale ’gewoon’ spelen

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft het verzoek van de Argentijnse club ook in beroep afgewezen. De uitspraak houdt in dat de twee aartsrivalen uit Buenos Aires zondag in Madrid om het Zuid-Amerikaanse kampioenschap spelen.

Ongeregeldheden

Boca wil tot winnaar worden uitgeroepen na de ernstige ongeregeldheden voorafgaand aan de uiteindelijk afgelaste return van de ’Superclasico’ op zondag 25 november. Hooligans van River Plate bekogelden de spelersbus van Boca Juniors, waarbij verschillende spelers gewond raakten.

Het was al de tweede afgelasting van de finale en om nieuw geweld te voorkomen besloot de Conmebol de finale buiten Argentinië te laten spelen en koos voor Madrid. Ruim 2500 Spaanse agenten zijn zondag paraat om de wedstrijd zonder problemen te laten verlopen.

Het eerste duel tussen de aartsrivalen was in 2-2 geëindigd. De kampioen van Zuid-Amerika doet later deze maand mee aan het WK voor clubs.