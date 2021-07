Alarmbellen gaan af bij TeamNL: vlucht corona-atleten bomvol met andere sporters

Onder anderen de gehele tennisselectie, met Kiki Bertens, de mannenhockeyploeg, een aantal bechvolleyballers en Tom Dumoulin waren aanwezig op vlucht KL861. Enkelen reisden businessclass en lijken minder te hoeven vrezen. Een groot gedeelte van de atleten zal de volgende ronde testuitslagen ongetwijfeld met angst en beven afwachten.

De komende twee tot vijf dagen zijn „heel erg spannend”, dat zegt viroloog Ab Osterhaus in een eerste reactie op de laatste ontwikkelingen. „Ik denk wel dat er een paar alarmbellen zijn afgegaan. Je moet altijd voorzichtig zijn met conclusies na deze eerste bevindingen, maar ze zullen daar de komende dagen heel goed moeten opletten op nieuwe besmettingen. Dit was precies het scenario waar we bang voor waren.”

Tom Dumoulin was een van de sporters die met de drie positief geteste leden van TeamNL op de vlucht zaten. Ⓒ ANP/HH

Buisje

Alle sporters van TeamNL zijn voor vertrek naar Japan drie keer getest op het coronavirus. Bij aankomst volgde ook direct een test. De sporters moeten gedurende de Spelen dagelijks een buisje met speeksel inleveren voor onderzoek. „Ja, we wachten af wat de uitslagen van morgen zijn. Maar ook die van overmorgen en de dagen erna”, aldus een woordvoerder van TeamNL.

Stoelnummer

„Iedereen heeft z’n stoelnummer moeten invullen, dus ze kijken de tests van degenen die in de buurt hebben gezeten van de positieve gevallen, heel goed na. Als daar aanleiding voor is, wordt er aanvullend getest.”

Volgens NOC*NSF is daar momenteel geen sprake van. „Het staat in de regels heel nauw omschreven wanneer je een zogeheten close contact bent. Voor in het vliegtuig is dat zelfs tot op de stoelrijen nauwkeurig vastgelegd. Wie z’n mondkapje heeft opgehouden, wat ook in het vliegtuig verplicht is, wordt niet als close contact gezien.”

Regels

De leiding van NOC*NSF heeft het idee dat de sporters zich houden aan alle regels in het olympisch dorp. „Ook in Nederland ben ik nog nooit op een plek geweest met zo’n ongelooflijk hoge mondkapjesdichtheid”, zegt de woordvoerder. „Via de teammanagers hebben we vrijwel dagelijks contact met de sporters. We communiceren steeds: let op, laten we scherp blijven.”

Gevaccineerd

Vrijwel alle olympische sporters en begeleiders zijn voor vertrek gevaccineerd tegen het coronavirus, een enkeling uitgezonderd. „We hebben ons vooraf gerealiseerd dat als je met zoveel mensen ergens bent en ook zo vaak test, de mogelijkheid bestaat dat er positief getest gaat worden. Daar hebben we vooraf natuurlijk rekening mee gehouden. Dit is heel vervelend nu, maar de zorg die we vooraf hadden, hebben we nog steeds, die is hierdoor niet erger geworden. Het is elke keer weer afwachten wat er gebeurt.”

Pieter van den Hoogenband, chef de mission van de Nederlandse ploeg in Tokio. Ⓒ René Bouwman

Pieter van den Hoogenband

„We hebben twee zware dagen achter de rug. Dat mag duidelijk zijn”, liet chef de mission Pieter van den Hoogenband eerder op de donderdag weten tijdens een vraaggesprek in het veelbesproken olympisch dorp. „Er zijn drie leden van onze ploeg uitgeschakeld door een positieve test. Dat is verschrikkelijk.”