’KNVB moet ultieme poging doen bij Frank Rijkaard’

Frank Rijkaard

DEN HAAG - De KNVB moet een ultieme poging wagen om Frank Rijkaard uit zijn voetbalpensioen te halen, vindt Rob Jansen. „Frank is in mijn ogen de ideale bondscoach en de perfecte opvolger van Ronald Koeman. Bel hem op, kijk of hij uit retraite wil komen. Dan heb je een toptrainer terug aan het roer bij Oranje. Hij is onomstreden, geliefd bij het volk en bij de spelers”, zegt de voetbalmakelaar.