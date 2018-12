De Jong in één klap de duurste Ajax-speler ooit

Het bedrag dat de Amsterdamse club ontvangt, is bijna het dubbele van de vorige recordtransfer. In de zomer van 2017 maakte Davinson Sanchez voor 40 miljoen euro de overstap van de Johan Cruijff ArenA naar Tottenham Hotspur. Een jaar eerder verkaste Arek Milik voor 32 miljoen naar Napoli, terwijl de nummer 4 op de ’uitgaande transfers’-lijst, momenteel weer deel uitmaakt van de Ajax-selectie. Ruim tien jaar geleden vertrok Klaas-Jan Huntelaar voor 27 miljoen euro naar Real Madrid.

Het elftal grootste uitgaande transfers in de geschiedenis van Ajax:

1. Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain (Fra), 2019/2020: 75 miljoen euro

2. Davinson Sanchez naar Tottenham Hotspur (Eng), 2017/2018: 40 miljoen euro

3. Arek Milik naar Napoli (Ita), 2016/2017: 32 miljoen euro

4. Klaas-Jan Huntelaar naar Real Madrid (Spa), 2008/2009: 27 miljoen euro

Davy Klaassen naar Everton (Eng), 2017/2018: 27 miljoen euro

Wesley Sneijder naar Real Madrid (Spa), 2007/2008: 27 miljoen euro

7. Luis Suarez naar Liverpool (Eng), 2010/2011: 26,5 miljoen euro

8. Cristian Chivu naar AS Roma (Ita), 2003/2004: 18 miljoen euro

9. Daley Blind naar Manchester United (Eng), 2014/2015: 17,5 miljoen euro

10. Justin Kluivert naar AS Roma (Ita), 2018/2019: 17,25 miljoen euro

11. Ryan Babel naar Liverpool (Eng), 2007/2008: 17,25 miljoen euro

Duurste Nederlanders

In de lijst met duurste Nederlandse spelers neemt De Jong met zijn overstap naar Paris Saint-Germain nu de tweede plaats in. De duurste Nederlandse speler ooit is sinds begin dit kalenderjaar Virgil van Dijk, die door Liverpool voor 85 miljoen euro van Southampton werd gekocht.

De vijf duurste Nederlanders:

1. Virgil van Dijk van Southampton (Eng) naar Liverpool (Eng). Seizoen 2017/2018: 85 miljoen euro

2. Frenkie de Jong van Ajax naar Paris Saint-Germain (Fra). Seizoen 2019/2020: 75 miljoen euro

3. Marc Overmars van Arsenal (Eng) naar Barcelona (Spa). Seizoen 2000/2001: 40 miljoen euro

4. Arjen Robben van Chelsea (Eng) naar Real Madrid (Spa). Seizoen 2007/2008: 36 miljoen euro

5. Memphis Depay van PSV naar Manchester United (Eng). Seizoen 2015/2016: 34 miljoen euro

Landgenoten bij Paris Saint-Germain

Als Frenkie de Jong zijn opwachting maakt in het shirt van de grootmacht uit Parijs, is hij de vierde Nederlander die dat doet. Wie gingen hem voor?

1. Kees Kist: 1982-1983

2. Pierre Vermeulen: 1985-1987

3. Gregory van der Wiel: 2012-2016.

4. Frenkie de Jong: 2019-....

