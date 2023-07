Esther Vergeer in illuster rijtje: ’Ik vind het mooi als iemand wat achterlaat’

Esther Vergeer (42) verblijft de komende dagen in de Verenigde Staten, waar ruim tien jaar nadat ze stopte met tennis nogmaals de kroon op haar carrière wordt gezet. In Newport wordt ze officieel geïnaugureerd in de Hall of Fame van de tennissport. „Ik laat het allemaal over me heen komen. Mijn ouders gaan mee, net als mijn broer en mijn vriend. We gaan een mooi weekend tegemoet”, vertelt de vrouw die de laatste 470 duels van haar rolstoeltennisloopbaan ongeslagen bleef. Op verzoek van De Telegraaf neemt Vergeer een aantal door haarzelf eruit gepikte grootheden uit de Hall of Fame onder de loep.