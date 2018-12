Honkballer Schoop tekent bij Minnesota Twins

De 27-jarige Schoop zat zonder contract, omdat Milwaukee Brewers hem te duur vond. Hij heeft voor een jaar getekend in het noorden van de Verenigde Staten.

De op Curaçao geboren Schoop debuteerde in 2013 bij Baltimore Orioles in de MLB. Hij stapte eerder dit jaar over naar de Brewers, maar daarmee wist hij zich niet te plaatsen voor de World Series.

Met de transfer van Schoop is volgens de Twins een bedrag van 7,5 miljoen dollar (6,5 miljoen euro) gemoeid.