Kwalificatieduels Oranje verdeeld over ArenA en De Kuip

Beide steden zijn twee keer gastheer van een duel van Oranje. Op 21 maart is in Rotterdam Wit-Rusland de tegenstander, drie dagen later komt Duitsland naar de Johan Cruijff ArenA. In het najaar (op 10 oktober) neemt de formatie van Ronald Koeman het weer in De Kuip op tegen Noord-Ierland, terwijl de laatste thuiswedstrijd op 19 november weer in Amsterdam wordt afgewerkt.

„We hebben besloten onze kwalificatiewedstrijden in de twee grote stadions van ons land te spelen”, licht Koeman op onsoranje.nl toe. „Op die manier kunnen zoveel mogelijk fans onze wedstrijden bezoeken. We bewaren natuurlijk goede herinneringen aan het Nations League-duel met Duitsland in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA en de zege op wereldkampioen Frankrijk in een volle Kuip. Ik hoop dat de Oranjesupporters opnieuw massaal naar het stadion komen om ons aan te moedigen. Wij kijken er in ieder geval naar uit.”