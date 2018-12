Recidivist bij Cambuur voor derde keer in 14 maanden uit selectie gezet

SC Cambuur geeft geen reden op, maar de 22-jarige aanvaller is tot aan de winterstop niet meer welkom bij de hoofdmacht en moet meetrainen bij de beloften.

In oktober vorig jaar werd Mathieu door toenmalig trainer Marinus Dijkhuizen voor de eerste keer gestraft en later dat seizoen (in maart onder René Hake) vloog de Brabander opnieuw uit de bocht. Wegens ’het niet nakomen van afspraken’ kreeg hij voor de tweede keer een disciplinaire schorsing.

En dat is Mathieu nu dus opnieuw gebeurd. De aanvaller kwam dit seizoen tot vijftien competitiewedstrijden voor de nummer 12 van de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij vijf keer scoorde.