De Vries pakt punten na puike inhaalrace

De Nederland van Mercedes-Benz EQ begon de race op het slechts 2,495 kilometer lange Riyadh Street Circuit als negentiende en voorlaatste, maar finishte uiteindelijk als zevende.

Vrijdag was de Fries, de regerend kampioen in de Formule 2, nog als zesde geëindigd. Het levert hem een negende plaats in de WK-stand op. Een plekje voor Robin Frijns, de tweede Nederlander die actief is in de elektrische tegenhanger van de Formule 1. De coureur van Envision Virgin Racing kwam in de eerste race als vijfde over de streep, in de tweede viel hij uit door een crash.

Bekijk ook: Frijns troeft De Vries af in Formule E

Het ongeluk van Frijns was de aanleiding tot een levensgevaarlijke blunder van de wedstrijdleiding, die gelukkig met een sisser afliep.

De vrijdagrace werd gewonnen door Sam Bird, Alexander Sims was zaterdag de beste. Daardoor gaat hij bovendien aan de leiding in de strijd om de titel.

Bekijk ook: Levensgevaarlijke blunder in Formule E