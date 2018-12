’Arsenal-spelers verliezen bewustzijn na inhaleren lachgas’

Spelers van de topclub uit Londen waren begin augustus, enkele dagen voor de eerste competitiewedstrijd tegen Manchester City, te gast bij een besloten ’champagne and vodka party’. Op camerabeelden, die de Engelse krant in een video op haar website heeft staan, zijn onder meer Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Mesut Özil, Sead Kolasinac en Mattéo Guendouzi te zien.

De spelers zetten ballonnen, met daarin waarschijnlijk lachgas, aan hun mond en lopen dansend rond. Henrikh Mkhitaryan en Shkodran Mustafi waren ook aanwezig tijdens het feest, maar die twee lijken van de beruchte ballonnen af te blijven.

Bewustzijn verloren

„Maar het leek erop alsof sommigen hun bewustzijn verloren na het inhaleren van het lachgas”, zegt een bron tegen de krant. „Özil nam het ervan en Guendouzi werd aangemoedigd om het ook te proberen, maar dat pakte slecht uit. Hij was volledig van de kaart en gleed naar een kant van de bank.”

Volgens The Sun werden er zeventig vrouwen uitgenodigd tijdens het besloten feest. De rekening na afloop zou liefst 28 à 33 duizend euro hebben bedragen. Het is nog niet duidelijk of Arsenal iets met de zaak gaat doen.

