Steijn vijfde coach die zoon laat debuteren in Eredivisie

De eerste coach in de geschiedenis van de Eredivisie die zijn zoon speelminuten gaf op het hoogste niveau was Henk Nienhuis. Op 6 juni 1987, ruim 31 jaar geleden, stuurde hij als coach van Veendam zoon Evert-Jan het veld in.

Bosz

Nienhuis kreeg in 1997 navolging van Jimmy Calderwood, die namens Willem II zoon Scott liet debuteren. Vervolgens duurde het ruim zeventien jaar voordat het weer een keer voorkwam. In oktober 2014 gaf Peter Bosz als coach van Vitesse zoon Gino een korte invalbeurt. Het zou voor Bosz junior zijn enige optreden bij Vitesse zijn.

Mitchell van der Gaag stuurt zoon Jordan het veld in. Ⓒ Hollandse Hoogte

En met zijn wissel was Steijn dit seizoen niet uniek, want in augustus ging Mitchell van der Gaag hem al voor. De coach van NAC gunde zijn zoon Jordan in het uitduel bij AZ zijn debuut op het hoogste niveau. Van der Gaag junior is inmiddels verhuurd aan Helmond Sport.

Eerste Divisie

Jan van Dijk liet - weliswaar een niveau lager in de Eerste Divisie - zien dat trucje ook uit te kunnen halen. Medio oktober 1998 was eerst Dominique aan de beurt, anderhalve maand later mocht Gregoor zijn debuut maken voor FC Groningen. Ruim twee jaar geleden liet FC Dordrecht-coach Gérard de Nooijer zoon Bradley zijn opwachting maken in het betaald voetbal.