Ten Hag: ’Frenkie sprak al Frans’

De Ajax-middenvelder is hard op weg naar het Franse Paris Saint-Germain, dat bereid is om 75 miljoen euro neer te tellen. Ten Hag ontweek vragen daarover vakkundig. „Ik denk dat iedereen wel weet dat de topvijf van Europa achter meerdere spelers van ons aan zit, die hebben ze in hun blikveld. Ik weet dat het cliché klinkt, maar wij zijn bezig met wedstrijden. Frenkie ook. De wedstrijd tegen PEC is een zware voor ons, dus daar richten we ons op.”

De coach erkende wel dat hij De Jong al gesproken heeft nadat het nieuws bekend werd. „Frenkie sprak al Frans”, grapte Ten Hag. „Ik ook: ça va. Wat ik van PSG vind? Het is zeker een hele mooie club, maar er zijn ook heel veel andere goede clubs. Iedere speler moet persoonlijk zijn keuze maken. Ik denk dat zowel de Engelse als Franse competitie pittig en zwaar is. Zeker wat betreft fysieke kracht.”

